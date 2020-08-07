Tarihinde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısını da 2019-2020 sezonunda gösteren turuncu-yeşilli kulüp, sportif başarısının yanı sıra transfer dönemlerinde de adından sıkça söz ettiriyor.

Alanyaspor'un, Süper Lig'e ilk kez çıktığı 2016-2017 sezonunda Fransa 1. Futbol Lig (Ligue 1) ekiplerinden Monaco'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcü Vagner Love, 2017-2018 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu.

Turuncu-yeşilli kulüp, 2019-2020 sezonu öncesi Merih Demiral'ın İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Sassuolo'ya, Arjantinli futbolcu Lucas Villafanes'in de Meksika 1. Futbol Ligi (Liga MX) ekiplerinden Monarcas Morelia'ya transferinden kazançlı çıktı.

OYUNCULARI BAŞKA KULÜPLERİN MARKAJINDA

2019-2020 sezonunda da Süper Lig'i 5. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkını kazanan Akdeniz temsilcisinde, başarıda önemli katkısı olan oyuncular, diğer kulüplerin de dikkatini çekti.

Alanyaspor'da forma giyen Papiss Cisse, Junior Fernandes, Fabrice N'Sakala, Welinton, Steven Caulker, Anastasios Bakesatas gibi oyuncuların adları, yurt içi ve yurt dışındaki başka kulüplerin transfer listelerinde geçiyor.

ÇAVUŞOĞLU: GEÇMİŞİ GERİDE BIRAKMAK LAZIM

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolcu satışlarının kendilerini ayakta tutuğunu söyledi.

Bütçede sıkı denetim uyguladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Merih Demiral'ı getirdikten sonra İtalya'ya sattıklarını, herkesin Alanya'yı konuştuğunu dile getirdi. Vagner Love'u da kadrolarına kattıktan bir yıl sonra Beşiktaş'a sattıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, Vagner Love'un yerine aldıkları Cisse'nin de gol krallığında önemli noktaya geldiğine değindi.

Çavuşoğlu, geçen sene iki futbolcuya toplam 1 milyon avro bonservis parası ödediklerini belirterek, "Geçen sene Lukas'ı 2 milyon dolara sattık. Oradan aldığımız paralarla Siopis'i ve Bakasetas'ı kadromuza kattık. Kasamızdan bonservis parası çıkmadan, kupada finale çıktık, ligde de ilk 5'e girdik." diye konuştu.

Futbolda hep ileriye bakmanın gerekliliğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Geçmişi geride bırakmak lazım. Futbolun buna ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

"GİDENLERİN YERİNİ DAHA İYİ İSİMLERLE DOLDURACAĞIZ"

Alanyaspor'da kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımdan ayrılan oyuncuların yerini daha iyi isimlerle dolduracaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor'un transfer politikası ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıkladığı harcama limitlerine ilişkin görüşlerini aktardı.

Ayrılacak ve yeni gelecek isimler olacağına dikkati çeken başkan Çavuşoğlu, transfer konusunu hocalarıyla istişare edeceklerini dile getirdi.

Takımda kalmak isteyenleri tutmayı amaçladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Tabii bizim de değerlendirmediğimiz oyuncular olabilir. Bunlar gayet normaldir. Serbest kalan bazı oyuncular da başka takımlara gitmek üzere. Daha önce futbolcularımızla da konuştuk. 'Burada kalmak isteyenlere kapımız açık.' dedik. Gitmek isteyenlerin zaten önünü kapayamayız. Oyuncunun sözleşmesi bitmişse, bizde gelen ağam, giden paşam olur." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN"

Takımda ne zaman ihtiyaç olsa transfer yaptıklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar biz gerekli transferleri yaptık. Herkesin içi rahat olsun. Bundan sonra da en iyi şekilde yapmaya devam ederiz. Bunu dengeleyeceğiz. Aldığımız oyuncularda bugüne dek ne yaptık? Gelenler, giden oyuncunun hep bir üstündeydi. Bundan sonraki süreçte de hep böyle olacak. Bulunduğumuz noktadan ve ligi ilk 5'te bitirmemizden de belli. Yani bugüne dek giden oyuncuların yerine hep daha iyileri geldi. Bundan sonra da inşallah böyle yapmaya gayret edeceğiz."

"HERKES KENDİ GÖRÜŞÜNÜ AÇIKLAYACAK"

Çavuşoğlu, harcama limitlerinin belirlenmesine Alanyaspor Kulübü olarak karşı olmadıklarını, karşı olan kulüplere ise saygı duyduklarını söyledi.

"Her kulüp kendi kararlarını verir" diyen Çavuşoğlu, "Takımlar kendi limitlerini kendi ayarlayabiliyor. Az gelir, çok gelir, onlar diğer kulüplerin bileceği bir şey. Bizim kendimize göre sıkıntımız olmayacağını düşünüyorum. Tabii herkes kendine göre konuşacak, hakkını savunacak. Bunlar olağan şeyler. Biz onlara müdahil olmayız. Herkes kendi görüşünü açıklayacak, kendi kulübüne göre, kendi hesabına göre açıklamalarını yapacak. Buna dahil olan da olacak, olmayan da olacak. Bunlar normal şeyler." şeklinde görüş belirtti.