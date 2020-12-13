Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur, Berkan, Siopis, Bakasetas, Davison, Bareiro, Babacar

TEKNİK DİREKTÖR: Çağdaş Atan

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Beşiktaş, ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir'i 3-2, Fenerbahçe'yi 4-3 ve Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Ligde 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan elde eden siyah-beyazlı ekip, 4. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 7 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 23 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor ise zirvede bulunuyor.

DEPLASMANDA 3 GALİBİYET

Bu sezon ligde 5 deplasman maçına çıkan ve bunların 3'ünü kazanan Beşiktaş, 9 puanı hanesine yazdırdı.

Siyah-beyazlı ekip, dış sahadaki 2 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Deplasmandaki 5 maçta 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 13 gol gördü.

ROSIER SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Valentin Rosier, ceza sınırında. Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Rosier, bugünkü karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 13. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ, ALANYASPOR'A YENİLMEDİ

Beşiktaş'ın Süper Lig'de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 maçın 7'sini siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti.

Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu. 2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

Beşiktaş geçen sezon ise evinde rakibine 2-0 üstünlük kurarken, ligin ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmadan da 2-1 üstünlükle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 8 maçta rakibine 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.