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Alanyaspor, Candeias ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

AYTEMİZ Alanyaspor yeni sezonun ilk transferini Candeias ile gerçekleştirdi. Alanyaspor, Portekizli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı

Alanyaspor, Candeias ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, 2016-2017 sezonunda da turuncu yeşilli formayı giyen Portekizli futbolcu Daniel Joao Santos Candeias'ı yeniden kadrosuna dahil etti. Candeias, kendisini 2 yıllığına Alanyaspor renklerine bağlayan imzayı, Cengiz Aydoğan Tesisleri´nde düzenlenen törende attı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Gençlerbirliği´nde forma giydi.

`CANDEİAS'I ANLATMAYA GEREK YOK´

İmza töreninde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Uzun bir lig maratonundan sonra ligi kazasız belasız bitirdik çok şükür. Yeni sezon hazırlıklarının da çalışmalarını yavaş yavaş başlattık. Bu yılın ilk transferinde gördüğünüz gibi Candeias; size hiç yabancı gelmedi. Evlat yuvaya döndü. İnşallah daha beraber çok yapacağımız işler var. Candeias'ı anlatmaya gerek yok. İnşallah kaldığı yerden burada devam edecek. Çokça da faydalı olacağını düşünüyoruz. Çünkü o burayı çok seviyor, bizler de camia olarak, taraftar olarak hepimiz çok seviyoruz. Performansının burada daha da çok artacağını inandığımız için yeniden beraberiz. Aramıza hoş geldin Candeias. Zaten hiçbir zaman buradan gittikten sonra bizimle irtibatı koparmadı. Her zaman halimizi hatırımızı sordu. Özel günlerde bile mutlaka ya aradı ya da mesaj gönderdi. Tabii ki Candeias gibi bir futbolcunun talipleri de vardı. Onları da biliyoruz. Alanyaspor'u önemsediği, daha çok sevdiği için Alanyaspor'a geldi. Kendine de teşekkür ediyorum. Kazasız belasız bir sezon geçirmesini ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

`ALANYASPOR İLE BİR ŞEYLERİN BİTMEDİĞİNİ BİLİYORDUM´

Alanyaspor´a geri döndüğü için mutlu olduğunu belirten Candeias, "Başkanın benimle ilgili sözlerine müteşekkirim ve mutluyum. Evime döndüğüm için çok mutluyum. Buradan ayrıldıktan sonra da her zaman buraya dönmek istedim. Bir şeylerin bitmediğini biliyordum. Kulübe dönüp daha büyük hizmetler vereceğimi her zaman biliyordum. Çok istedim. Her zaman kontak halindeydik, her zaman bu kulübe sevgim vardı. Benden beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum. Ben zaten beklentileri karşılayacak yapıya sahibim. Buna da hazırım. Bana inananları da özellikle Başkanımı, hiç kimseyi mahcup etmeyeceğimden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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