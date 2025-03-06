OSİMHEN İCARDİ'Yİ GEÇTİ!

Formayı üzerine geçirdiği ilk günden bu yana aidiyet duygusu takdir gören Osimhen; son iki sezonun en golcü oyuncularından Mauro Icardi'yi de geride bıraktı.

Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray'ın kaydettiği 50 golün 16'sını atan Osimhen; 4 de asist yaparak toplamda 20 gole direkt katkı sağladı.

Nijeryalı yıldız bu istatistiklerle Galatasaray'ın gollerinin yüzde 32'sini doğrudan atarken, yüzde 40'ına da doğrudan katkıda bulundu.

Osimhen birlikte oynamayı iple çektiği ancak sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Icardi'yi de bu performansıyla geride bıraktı.

2022-23 sezonunda yedinci haftada ilk maçına çıkan Icardi, aynı süreçte Galatasaray'ın gollerinin yüzde 31'ini atarak takımı sırtlamıştı.

2023-24 sezonunda ise Icardi, 25 gol kaydederek Galatasaray'ın gollerinin yüzde 27'sine imza attı ve 8 asist yaparak toplamda 33 gole katkı sağladı.

Bu da Galatasaray'ın 92 golünün yüzde 35'ine denk geldi.