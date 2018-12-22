Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Sergen Yalçın yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor.

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Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, puan cetvelinde en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 6, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor'un ise 8'er puan önünde ilk yarının son haftasına lider durumda giriyor. İlk yarıyı zirvede tamamlamayı daha önce garantileyen turuncu-lacivertli ekip, 2018'deki son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Ligin 16 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise ilk yarının son haftası öncesinde 17 puanla 14. sırada bulunuyor.

AYTEMİZ ALANYASPOR: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

Hakem: Ali Palabıyık

Yayın: beIN SPORTS HD 1

ALANYASPOR: Haydar, Nsakala, Merih, Tzavellas, Baiano, Sackey, Taha, Villafanez, Efecan, Fernandes, Bobo

YEDEKLER: İsmail, Ufuk, Maniatis, Kaan, Hasan, Welinton, Djalma, Cenk Ahmet

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Da Costa, Clichy, Gökhan, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

YEDEKLER: Volkan, Attamah, Bajic, Elia, Arda, Soner, Hafes, Jojic, Frei, Uğur

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı





EMRE VE EPUREANU CEZALI

Medipol Başakşehir'de iki önemli isim, kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde takım kaptanı Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu, sarı kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer alamayacak.

Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem'in de sakatlığı sürüyor.

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