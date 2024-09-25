Alarko Carrier'dan Ödemiş Balabanlı İlkokulu’na iklimlendirme desteği

Geçtiğimiz yıl Midyat Çaldere İlkokulu’nda başlayan Alarko Carrier'ın “Okulların Havası Değişiyor” projesi, bu yıl da İzmir’in Ödemiş ilçesindeki Balabanlı İlkokulu’na taşındı. Bugüne kadar kömür sobasıyla ısınan Balabanlı Köyü’nün ilkokuluna; ısı pompası, ısı geri kazanım cihazı, fancoil, hava temizleme cihazı, sirkülasyon pompası ve fotovoltaik panelden oluşan karbon nötr ileri teknoloji bir sistem kuruldu. Sınıflardaki ısıtma ve soğutma ihtiyacının ısı pompası teknolojisiyle giderileceği okul, bundan böyle kendi elektriğini de yenilenebilir bir sistemle üretecek. Bu sistemle okulun kömür, odun, çıra ve elektrik masrafı olmayacak, temizlik maliyetleri düşecek; böylelikle kamu yararına yıllık 400 bin TL tasarruf elde edebileceği öngörülüyor.

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İklimlendirmenin, çocukların gelişimi ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek ve eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje için İzmir’de bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Ödemiş Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Turan Yüzük ve Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, projenin detayları ve hava kalitesinin çocukların eğitim yaşamı üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi. Okuldaki törene Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve Ödemiş Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin de katıldı.

Uzun yıllardır çevre dostu, dünyanın geleceğini gözeten ve gelecek kuşakların yarınlarını pozitif yönde etkileyecek teknoloji üretimini desteklediklerini söyleyen Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, proje hakkında şunları aktardı: “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri, dünya nüfusunun neredeyse tamamının DSÖ kılavuz limitlerini aşan ve yüksek düzeyde kirletici içeren havayı soluduğunu gösteriyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency-EPA) Bilim Danışma Kurulu tarafından gerçekleştirilen karşılaştırmalı risk çalışmalarında, iç ortam hava kirliliği de halk sağlığına yönelik ilk beş çevresel risk arasında yer alıyor. İç ortam hava kalitesine en duyarlı grupların başında ise okul çağındaki çocuklar geliyor. Pek çok ülkede yapılan akademik çalışmalar, çocukların günlük hayatlarının büyük bir kısmını geçirdikleri okullardaki iç ortam hava kalitesinin çocukların sağlığı ve akademik performansını doğrudan etkilediğini gösteriyor. Pencerelerin ve kapının kapalı olduğu bir sınıfta, 40 dakika süren dersler boyunca karbondioksit seviyesi en üst seviyeye çıkıyor. Özellikle ilk 20-30 dakika sonrası dikkat dağınıklığı ve verimin düşmesi, ortamdaki temiz havanın azalmasından da kaynaklanabiliyor. Belçika’da yapılan bir çalışmaya göre, sınıflarda karbondioksit (CO2) konsantrasyonunun 1000 ppm'den fazla olması devamsızlığı yüzde 10 ile yüzde 20 arasında artırıyor. Uluslararası yapılan araştırmalar, ideal iklimlendirmenin sağlanmış olduğu okullarda akademik başarının, diğer yerlere göre yüzde 15 daha fazla olduğunu gösteriyor. Yine araştırmalara göre temiz havada büyüyen çocuklar, fiziksel ve zihinsel açıdan daha güçlü oluyor. Ayrıca kötü hava, alerjileri de tetikleyebiliyor. Bu da çocuğun daha sık hasta olmasına sebep oluyor. Biz de Okulların Havası Değişiyor projemiz ile bir yandan çocukların eğitimlerini desteklemeyi, diğer yandan ise iklimlendirmenin çocukların gelişimine ve eğitim yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla projemizi geçen yıl başlatmıştık. Projemiz kapsamında kömür sobası kullanılan okulumuza; ısıtma, soğutma ve iç ortam hava kalitesi ihtiyaçlarına yönelik olarak son teknoloji bir sistem kurduk. Tamamı kendi markamız olan cihazları kullandığımız ve bu yılın Temmuz ayında başlattığımız çalışmalarımızı Eylül ayı itibarıyla tamamladık.”