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Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

Ankara'daki bir spor kulübünün içinde yer alan binicilik okulunda bakılan albino at Akman, renginin beyaz, gözlerinin mavi olmasıyla diğer atlardan farklı görünüyor

AA
  • 01
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

    Ankara'daki Ahal Teke Atlı Spor Kulübü'nün içinde yer alan binicilik okulunda bakılan albino at Akman, diğer atlardan farklı olmasıyla dikkati çekiyor.
  • 02
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

    AA'nın haberine göre kaldığı tesislerde renginin beyaz, gözlerinin mavi olmasıyla diğer atlardan farklı görünen Akman, hafta sonu Ahal Teke Atlı Spor Kulübü'ne gelenlerin ilgisini çekiyor.
  • 03
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

    Şu an küçük sporculara binicilik eğitiminde yardımcı olan tesisin maskotu Akman, hafta sonu çocuklara oyun arkadaşı oluyor.
  • 04
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

    Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Pony Kulüp ve Binicilik Okulu Yöneticisi Çiğdem Bilgin, yaptığı açıklamada, ponylerin genellikle diğer atlardan daha küçük olduğunu söyledi.
  • 05
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

    "HAFTA SONU AKMAN İÇİN TESİSİMİZE GELENLER OLUYOR"

    Ponylerin bu dönemde çocuklara biniciliği sevdirmek için kullanıldığını dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:
  • 06
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

    "Akman, bir albino at olduğu için vücudunda herhangi bir renk pigmenti bulunmuyor. Ne akıtması ne ayağında sekesi ne de yelelerinde renk var. Akman'ı görenler çok şaşırıyor, herkes çok seviyor. Hafta sonu Akman için tesisimize gelenler oluyor. Yanına gelip sevenler fotoğraf çektirmek istiyor. Akman çok sakin bir pony olduğu için çocuklarla arası çok iyi."
  • 07
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

    Bilgin, albino hastalığı nedeniyle Akman'ın gözleri ve derisinin hassas olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
  • 08
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

    "Yaz aylarında güneşe çok çıkarmıyoruz. Gözlerinin güneşten rahatsız olduğunu fark ettik. Buna çözüm aradık. Türkiye'de Akman'a olabilecek bir gözlük bulamadık.
  • 09
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

    Hollanda'dan bir binicilik kulübünden Akman'ın ölçülerine özel bir gözlük getirttik. Yaz aylarında dışarı çıkardığımızda takıyoruz ve keyifle dışarıda geziyor. Gözlükle görenler de çok şaşırıyor. Görenler "At gözlük takmış" diyerek yanımıza geliyor."

     
  • 10
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

    Veteriner hekim Ali Karabacak da albino atlarla ilgili bilgi vererek, "Albino atların diğer atlardan farklı bir bakım ve beslenmeleri yok. Albino genetik bir kusurdur. 
  • 11
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

    Benim gözlemlerime göre Türkiye'de bulunma yüzdesi yüzde 1'in altındadır. Beslenme, aşı ve parazitle mücadele programı diğer atlardan farklı değildir" ifadelerini kullandı.
  • 12
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu
  • 13
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu
  • 14
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu
  • 15
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu
  • 16
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu
  • 17
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu
  • 18
    Albino at, binicilik kulübünün maskotu oldu

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