"Akman, bir albino at olduğu için vücudunda herhangi bir renk pigmenti bulunmuyor. Ne akıtması ne ayağında sekesi ne de yelelerinde renk var. Akman'ı görenler çok şaşırıyor, herkes çok seviyor. Hafta sonu Akman için tesisimize gelenler oluyor. Yanına gelip sevenler fotoğraf çektirmek istiyor. Akman çok sakin bir pony olduğu için çocuklarla arası çok iyi."