Kurusıkı silah gerçekten öldürür mü? 0:00 / 0:00

ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi 'Rust'un çekimleri sırasında kaza sonucu kurusıkı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza'nın ise yaralanmasına sebebiyet verdi. New Mexico polisi olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Türkiye'de setlere kurusıkı silah sağlayan ve onların kullanımı konusunda çekimlerde hazır bulunan iki uzman Habertürk'e yaptığı açıklamada Alec Baldwin olayının perde arkasının başka türlü olabileceğini söyledi. İki uzman da kurusıkı silahların asla ölüme sebebiyet veremeyeceğini belirtirken Baldwin'e yanlışlıkla gerçek silah verilmiş olabileceğinin altını çizdi.

Ferhat Saruhan Türker: Kurusıkı silahlar insanı öldürmez. Merminin içinde çok az bir barut vardır. Ucunda da plastik malzeme. Hiçbir şekilde ölüme sebebiyet vermez. En fazla göze gelirse körlüğe neden olur. Vücudun başka bir bölgesine gelirse sadece yanık izi meydana gelir. Türkiye'deki setlerde eskiden silah kullanım işlerini ehliyetsiz kişiler yapıyordu. Bu nedenle bazı kazalar meydana gelmiş ama artık bu işi uzmanlar yapıyor. Sette kurusıkı tabancalara uzmanlar dışında kimse dokunamaz. Yapım şirketleri bu konuda çok hassas. Kurusıkı silah kullanılacak çekimlere uzmanlar çağrılır. Kurusıkı silah kullanımında o uzmanlar devreye girer. ABD'de çekimler sırasında gerçek silahlar kullanılıyor. Alec Baldwin'in olayını henüz kam olarak bilmiyoruz ama dediğim gibi kurusıkı silahlar kesinlikle öldürmez.

Hamza Şahin: Alec Baldwin olayında ölüme neden olan silahın kurusıkı olması mümkün değil. Çünkü kurusıkı silahlar çok yakın mesafeden kullanılsa bile sadece yaralanmaya neden olur. Ölüme neden olması mümkün değildir. ABD'de genellikle önce yakın mesafeden gerçek silahın görüntüsü çekilir. Sonra o silaha benzer bir kurusıkı kullanılır. Bu da silahların karışmasına sebebiyet verir. Gerçek silah, yakın mesafeden çekildikten sonra uzak mesafe çekimi sırasında yanlışlıkla kurusıkı silah sanılıp kullanılmış olabilir. Bu tür olaylar ABD'de daha önceleri de yaşandı.