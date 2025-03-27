Alec Baldwin: Melania Trump benim Donald Trump taklitlerime bayılıyor

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Melania Trump'ın hayranlığını kazandığını öne sürdü.

66 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu, bugüne dek rol aldığı pek çok filmin yanı sıra Saturday Night Live adlı ünlü TV programında Donald Trump skeçleriyle de biliniyor. Bu hafta başında katıldığı bir etkinlikte konuşan Baldwin, First Lady Melania Trump'ın, kendisinin yaptığı Donald Trump taklidini çok sevdiğini iddia etti.Alec Baldwin; "Melania her cumartesi gecesi diziyi izliyor. Ve televizyonu işaret edip 'İşte böyle biri! İşte böyle biri! Kesinlikle! Alec Baldwin tıpkı Donald gibi!' sözlerini kullandı.

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Alec Baldwin, Ekim 2016'dan Kasım 2020'ye kadar Saturday Night Live programında Donald Trump'ı canlandırdı ve 2017'de bu performansıyla Emmy kazandı.

Melania Trump'ın aksine Donald Trump'ın ise Alec Baldwin'in kendisini taklit etmesinden nefret ettiği açıkça biliniyor. İlk başkanlık dönemindeyken Adalet Bakanlığı veya Federal İletişim Kurulu'nun skeç komedi programını cezalandırıp cezalandıramayacağını sorduğu öğrenilmişti.