Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Alec Baldwin: Melania Trump benim Donald Trump taklitlerime bayılıyor - magazin haberleri

        Alec Baldwin: Melania Trump benim Donald Trump taklitlerime bayılıyor

        Skeç programında yıllarca yaptığı ve kendisine Emmy ödülü kazandıran Donald Trump taklitleriyle bilinen Alec Baldwin, First Lady Melania Trump'ın bu taklitlerine bayıldığını öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Donald Trump taklitlerime bayılıyor"
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Melania Trump'ın hayranlığını kazandığını öne sürdü.

        66 yaşındaki Emmy ödüllü oyuncu, bugüne dek rol aldığı pek çok filmin yanı sıra Saturday Night Live adlı ünlü TV programında Donald Trump skeçleriyle de biliniyor. Bu hafta başında katıldığı bir etkinlikte konuşan Baldwin, First Lady Melania Trump'ın, kendisinin yaptığı Donald Trump taklidini çok sevdiğini iddia etti.Alec Baldwin; "Melania her cumartesi gecesi diziyi izliyor. Ve televizyonu işaret edip 'İşte böyle biri! İşte böyle biri! Kesinlikle! Alec Baldwin tıpkı Donald gibi!' sözlerini kullandı.

        REKLAM

        Alec Baldwin, Ekim 2016'dan Kasım 2020'ye kadar Saturday Night Live programında Donald Trump'ı canlandırdı ve 2017'de bu performansıyla Emmy kazandı.

        Melania Trump'ın aksine Donald Trump'ın ise Alec Baldwin'in kendisini taklit etmesinden nefret ettiği açıkça biliniyor. İlk başkanlık dönemindeyken Adalet Bakanlığı veya Federal İletişim Kurulu'nun skeç komedi programını cezalandırıp cezalandıramayacağını sorduğu öğrenilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melania Trump
        #donald trump taklidi
        #Alec Baldwin
        #SNL
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya: 260 kişi tutuklandı
        Yerlikaya: 260 kişi tutuklandı
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        Uludağ'da kapatılan otelde yangın: 2 ölü
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        Vahşetin ardından kahvaltıya gitmiş!
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        ABD'li bakan El Salvador'daki hapishaneyi ziyaret etti
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        Soyguncuları kaçıran çığlık!
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        MEB'den özel okulların yemek, kıyafet, kırtasiye ödemelerine yakın takip
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        Orhan Veli'nin mezarını temizledi
        300 milyon dolarlık hortumlama
        300 milyon dolarlık hortumlama
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Aracıyla gidiyordu... 'Kanlı' infaz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram tatilini 9 güne çıkardık
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        Deniz Akkaya'nın kızı, hapis cezası aldı
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        "TFF yöneticisi 'Karagümrük Süper Lig'de olmayacak' dedi!"
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        2 kişiyi öldürüp canına kıydı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        Arife günü çalışan işçinin ücreti
        ABD'de Türk öğrenci gözaltına alındı
        ABD'de Türk öğrenci gözaltına alındı