        Aleksandar Stanojevic: Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Aleksandar Stanojevic: Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 17:23 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:23
        "Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu"
        Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, 1-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET OLDU"

        Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Stanojevic, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Üzerimizdeki takımları yakalamak için önemli bir şanstı. Mutlu olmadığım tek şey son 10 dakikaydı. Maçı kontrol ettik. Rakibe şans tanımadık." diye konuştu.

        Aleksandar Stanojevic, yeni gelen oyuncuların çok karakterli futbolcular olduğunu ve Antalyaspor karşısında bazı isimlere forma şansı verdiğini dile getirdi.

        Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katılıyor

