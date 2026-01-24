Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Aleksandar Stanojevic: İkinci yarıda konsantrasyon kaybı oldu - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Aleksandar Stanojevic: İkinci yarıda konsantrasyon kaybı oldu

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ikinci yarısında konsantrasyon kaybından dolayı goller yediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 23:18 Güncelleme: 24.01.2026 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İkinci yarıda konsantrasyon kaybı oldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "İKİNCİ YARIDA KONSANTRASYON KAYBI OLDU"

        Mücadelenin ilk yarısında iyi performans sergilediklerini dile getiren Stanojevic, "Bugünkü maçta her şeyimizi verdik. Çalıştık, planlarımız da vardı. İkinci yarıda konsantrasyon kaybından dolayı iki gol yedik. Galatasaray da kalitesini gösterdi. O iki golden sonra maçı bitirdiler. Şu anda doğru yoldayız. Gelecek maçları düşünüyoruz. Bundan sonra daha fazla seviyemizde takımlara karşı oynayacağız. Gelecekteki sonuçlar için umutluyum." diye konuştu.

        "GOLCÜ EKSİKLİĞİ VAR"

        Santrfor eksikliği çektiklerini aktaran 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Takımda kesinlikle bir golcü eksikliği var. David Datro Fofana, sözleşmesindeki bir opsiyondan dolayı aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Kulüp de bu konuda hiçbir şey yapamadı. Bir forvet arayışı içindeyiz. Ancak bunu yaparken acele etmiyoruz. Transfer dönemi uzun ve yanlış karar vermek istemiyoruz. Eğer elimde bir santrfor veya başka oyuncular olsa işim çok daha kolaylaşırdı." dedi.

        "UMARIM YAKINDA YENİ OYUNCULAR ARAMIZA KATILACAK"

        Aleksandar Stanojevic, santrfor haricinde de oyuncu alacaklarına değinerek, "Daha çok oyuncuya ihtiyacım var. Kulübün de transfer hakkında bir planı var. Yakında umarım yeni oyuncular aramıza katılacak. Ancak ikinci yarıdaki konsatrasyon eksikliği bir bahane olamaz. Bu konuyu transferlerle açıklayamayız. Burada tamamen bizim hatamız var. Her şey elimizdeydi. Biraz daha maçta kalabilseydik böyle olmayacaktı. O yüzden bahane aramıyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'nin SDG'ye mesajı net: Bölgede partnerimiz Türkiye ve Suriye

        Güvenlik kaynakları, "Suriye'de SDG parantezi kapandı. Tarihi dönüşümün tam ortasındayız" ifadesiyle net mesajlar verdi. Peki ABD, Suriye'deki politikasını nasıl değiştirdi? SDG'ye hangi mesajlar verildi ve bundan sonraki süreçte ne bekleniyor?

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!