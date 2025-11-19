Aleksandar Vucic hakkında suç duyurusu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hakkında, 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda Saraybosna etrafındaki keskin nişancılar arasında olduğu iddiasıyla Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Milano'daki savcıların kısa süre önce, Bosna Savaşı'na İtalya'dan hafta sonu turlarıyla "eğlence maksatlı" keskin nişancılık yapmaya gidenlere yönelik başlattığı soruşturma devam ederken, bugün bir gelişme daha yaşandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Hırvat araştırmacı gazeteci Domogoj Margetic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in de Saraybosna kuşatması sırasında keskin nişancıların yol açtığı korkunç olaylara karıştığını iddia ederek, Sırp lider hakkında Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Margetic, Vucic'in Sırp milliyetçilerin sivilleri hedef aldığı Saraybosna’daki askeri mevzilerde bulunduğuna dair bazı kanıtlar da sundu.

1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda keskin nişancıların saçtığı dehşet sebebiyle birçok acılı anların yaşandığı Saraybosna kuşatması, yıllar sonra Milano Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturmayla yeniden dünya gündemine gelmişti.

Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni’nin şubat ayında yaptığı şikayeti kısa süre önce kabul etmişti. Gavazzeni, Bosna Savaşı sırasında İtalya’dan hafta sonları Saraybosna’ya giderek “eğlence” amacıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlar ödeyip Bosnalı sivilleri hedef alan zenginler bulunduğunu bildirmişti.

Gavazzeni, 15 Kasım'da AA'da yayımlanan özel röportajında, "Yugoslavya iç savaşı sırasında, yani 1992 ile 1996 yılları arasında, Batılı zenginler, İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler vb. yani istisnasız tüm Batı ülkelerinden insanlar, özellikle Saraybosna'da sivillere ateş etmek için muazzam meblağlar ödüyorlardı." ifadelerini kullanmıştı.

Saraybosna kuşatmasında "insan avlayan" keskin nişancılar

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.