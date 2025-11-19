Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Aleksandar Vucic hakkında suç duyurusu | Dış Haberler

        Aleksandar Vucic hakkında suç duyurusu

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Bosna Savaşı'nda keskin nişancılar arasında olduğu iddiasıyla, Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 21:31 Güncelleme: 20.11.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vucic hakkında suç duyurusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hakkında, 1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda Saraybosna etrafındaki keskin nişancılar arasında olduğu iddiasıyla Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

        Milano'daki savcıların kısa süre önce, Bosna Savaşı'na İtalya'dan hafta sonu turlarıyla "eğlence maksatlı" keskin nişancılık yapmaya gidenlere yönelik başlattığı soruşturma devam ederken, bugün bir gelişme daha yaşandı.

        İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Hırvat araştırmacı gazeteci Domogoj Margetic, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in de Saraybosna kuşatması sırasında keskin nişancıların yol açtığı korkunç olaylara karıştığını iddia ederek, Sırp lider hakkında Milano Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

        REKLAM

        Margetic, Vucic'in Sırp milliyetçilerin sivilleri hedef aldığı Saraybosna’daki askeri mevzilerde bulunduğuna dair bazı kanıtlar da sundu.

        1992-1995 yıllarındaki Bosna Savaşı'nda keskin nişancıların saçtığı dehşet sebebiyle birçok acılı anların yaşandığı Saraybosna kuşatması, yıllar sonra Milano Cumhuriyet Başsavcılığının açtığı soruşturmayla yeniden dünya gündemine gelmişti.

        Milano Cumhuriyet Başsavcılığı, İtalyan gazeteci-yazar Ezio Gavazzeni’nin şubat ayında yaptığı şikayeti kısa süre önce kabul etmişti. Gavazzeni, Bosna Savaşı sırasında İtalya’dan hafta sonları Saraybosna’ya giderek “eğlence” amacıyla Sırp keskin nişancılara yüksek meblağlar ödeyip Bosnalı sivilleri hedef alan zenginler bulunduğunu bildirmişti.

        Gavazzeni, 15 Kasım'da AA'da yayımlanan özel röportajında, "Yugoslavya iç savaşı sırasında, yani 1992 ile 1996 yılları arasında, Batılı zenginler, İtalyanlar, Almanlar, Fransızlar, İngilizler vb. yani istisnasız tüm Batı ülkelerinden insanlar, özellikle Saraybosna'da sivillere ateş etmek için muazzam meblağlar ödüyorlardı." ifadelerini kullanmıştı.

        Saraybosna kuşatmasında "insan avlayan" keskin nişancılar

        Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında başkent Saraybosna'da Sırp keskin nişancıların sivilleri hedef aldığına dair 2021 yılında bazı yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Söz konusu görüntüler, Bosnalılara geçmişin acılı günlerini hatırlatmıştı.

        Saraybosna, 6 Nisan 1992'de saldırıya uğramıştı. Sırp birlikleri tarafından kuşatılan ve her gün bombalanan kentte 3,5 yıllık kuşatma boyunca 1601'i çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil hayatını kaybetmiş, kentteki tarihi ve kültürel eserler ve altyapı büyük zarar görmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Vucic
        #bosna
        #iddia
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Böcek ailesinin ölümüne 4 tutuklama
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Diyarbakır'da zincirleme kaza!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Dev transferlerin perde arkasını anlattı!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Fatih’te iki zehirlenme vakası daha!
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Gemide zehirlenme: 1 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        İsrail'den Gazze'ye saldırı
        "Can acıtan beraberlik"
        "Can acıtan beraberlik"
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Vali Gül: Gıdada toleransımız sıfır
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Yargıtay: Başka kadınların fotoğrafını beğenmek boşanma nedeni
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan olay Rafa Silva açıklaması!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Tedesco'dan Mourinho ve Sane sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber!
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        Zehirli kahvede detaylı ifadeler ortaya çıktı!
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"