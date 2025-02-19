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        Haberler Bilgi Yaşam ALES BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ || ÖSYM ile 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        ALES başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? ÖSYM 2025 ALES/1 başvuru ekranı ve ücreti

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. ALES/1 başvuru tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile belli oldu. Takvime göre, ALES başvuruları 19 Şubat Çarşamba bugün başlayacak ve 26 Şubat'ta sona erecek. Gözler ise ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza çevrilmiş durumda. Peki 2025 ALES/1 başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 ALES başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 08:14 Güncelleme: 19.02.2025 - 08:20
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        ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı için kısa süre kaldı. Geri sayım sürerken ALES/1 başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) başvuruları 19 Şubat’ta başlayacak. Yüksek lisans veya doktora yapmak için 2025 yılının ilk sınavına katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 ALES/1 başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

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        2025 ALES/1 BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre 2025 ALES/1 başvuruları, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü başlayacak ve 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

        Geç başvurular ise 7 Mart 2025 tarihinde alınacak.

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        2025 ALES/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        ALES başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

        Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.

        2025 ALES/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        ALES/1 başvuru ücreti, henüz açıklanmadı. Başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak ALES başvuru kılavuzu ile belli olacak.

        Geçtiğimiz yıl sınavın ücretleri, 490 TL olarak belirlenmişti.

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        ALES/1 NE ZAMAN?

        ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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        ALES/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/1 sonuçları 2 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek.

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