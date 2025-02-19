ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı için kısa süre kaldı. Geri sayım sürerken ALES/1 başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) başvuruları 19 Şubat’ta başlayacak. Yüksek lisans veya doktora yapmak için 2025 yılının ilk sınavına katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 ALES/1 başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…