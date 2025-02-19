ALES başvuruları başladı! ÖSYM 2025 ALES/1 başvuru ekranı ve ücreti
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimine göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) 13 Nisan 2925 tarihinde düzenlenecek. ALES/1 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre, ALES başvuruları 19 Şubat Çarşamba günü itibarıyla başladı ve 26 Şubat'ta sona erecek. Bilindiği üzere bu sınav, yılda 3 kez lisansüstü kariyer planı yapan adaylar için düzenleniyor. Peki 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 ALES başvuru ekranı ve ücreti…
ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı için geri sayım sürerken ALES/1 başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) başvuruları 19 Şubat Çarşamba bugün başladı. Yüksek lisans veya doktora yapmak için 2025 yılının ilk sınavına katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ALES başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2025 ALES/1 BAŞVURULARI BAŞLADI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvim doğrultusunda 2025 ALES/1 başvuruları, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü başladı ve 26 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 7 Mart 2025 tarihinde alınacak.
2025 ALES/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 19 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
ALES/1 başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NEREDEN ÖDENİR?
Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı;
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Yapı ve Kredi Bankası’nın mobil bankacılığı (MERNİS’te kaydı bulunmayan adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
ALES/1 NE ZAMAN?
ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.