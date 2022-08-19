ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik ve Lisansüstü Eğitim giriş sınavı için zaman daralıyor. Senenin ikinci oturumu olan ALES 2 için sınav yerleri belli oldu. Sınava girecek olan adaylar sınav yerlerini ve sınava ilişkin detayları sorguluyorlar. Peki, ALES ne zaman ve saat kaçta? İşte haberimizin ayrıntıları...

ALES SINAVI NE ZAMAN 2022?

ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü yapılacak.

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ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sonuçları 9 Eylülde belli olacak.

ALES KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

ALES 150 dakika sürmekte.

Matematik 50, Türkçe 50 toplam 100 soru bulunmaktadır.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.