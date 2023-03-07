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ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ÖSYM'den açıklama geldi: İşte ALES/1 sınav takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım sürerken adayların merakla beklediği açıklama geldi. Daha önce başvuruların 22 Şubat 2023 tarihinde başlayacak olan sınavın tarihleri deprem nedeniyle ertelenmesi ihtimali akıllarda soru işareti bıraktı. 2023 yılında ALES sınavı başvurularının ne zaman başlayacağı merak edilirken, gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, ALES ne zaman yapılacak?

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  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES için başvurular başladı. 2023'ün ilk ALES sınavının ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle ertelenebileceği ihtimalleri tartışılırken ÖSYM, yaptığı açıklamayla konuya ilişkin son noktayı koydu. Peki ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES başvuru ekranı...
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN, BİTTİ Mİ?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında, ALES başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu.

    Buna göre; 2023 ALES sınavı başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.

    ALES geç başvuruları ise 10 Mart'ta yapılacak.

    2023-ALES-1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-ALES/1 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

    2023-ALES/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Her dönem sınav ücreti ÖSYM başvuru kılavuzlarında belirtilmektedir. Buna göre ÖSYM, 2023 Ales 1 ücretini 185 TL olarak belirlemiştir.
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    ALES GEÇMİŞ YILLARIN BAŞVURU ÜCRETLERİ

    2022 Ales 1: 185 TL

    2021 Ales 1: 145 TL

    2020 Ales 1: 130 TL

    2019 İlkbahar-Sonbahar : 120 TL

    2018 İlkbahar-Sonbahar : 100 TL

    2017 İlkbahar-Sonbahar : 90 TL

    2016 İlkbahar-Sonbahar : 80 TL

    2015 İlkbahar-Sonbahar: 70 TL

    2014 İlkbahar-Sonbahar: 50 TL

    2013 İlkbahar-Sonbahar: 50 TL

    2012 İlkbahar-Sonbahar : 40 TL
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    ÖSYM 2023-ALES/1 SINAVI NE ZAMAN?

    ÖSYM'nin paylaştığı bilgiye göre 2023-ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde yapılacak. Ödemeler banka şubesi aracılığı ile veya ÖSYM'nin sitesinden internet aracılığıyla yapılabilmektedir.
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    ALES/1 BAŞVURU TARİHLERİ: 22 Şubat – 1 Mart 2023 (Ücret ödeme için son gün, 2 Mart 2023)

    ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ: 10 Mart 2023

    ALES/1 SINAV TARİHİ: 16 Nisan 2023

    SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

    SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

    GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    2023 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

    ALES/1 başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında,

    ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihleri arasında,

    ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    ALES NEDİR VE KİMLER GİREBİLİR?

    ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

    Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.
  • ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES BAŞVURU EKRANI 2023

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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