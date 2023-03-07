ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olan ALES için başvurular başladı. 2023'ün ilk ALES sınavının ülkemizde meydana gelen deprem nedeniyle ertelenebileceği ihtimalleri tartışılırken ÖSYM, yaptığı açıklamayla konuya ilişkin son noktayı koydu. Peki ALES ne zaman yapılacak, başvuruları başladı mı? ALES sınavı başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM ALES/1 sınav takvimi ve ALES başvuru ekranı...