        Haberler Bilgi Gündem ALES sonuçları ne zaman belli olacak? 2025 ALES sonuç tarihi ile ALES 3 sonuçları sorgulama ekranı

        Gözler ALES sonuçlarında! ALES sonuçları ne zaman belli olacak?

        23 Kasım'da gerçekleştirilen ALES/3 oturumunun ardından, sonuç heyecanı akademik kariyer hedefleyen adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Yüksek lisans ve doktora başvurularında büyük önem taşıyan sınavın sonuç tarihinin netleşmesiyle birlikte, gözler ÖSYM'nin AİS üzerinden yapılacak duyuruya çevrildi. Adaylar, ALES sonuç sorgulama ekranını yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. İşte ALES sonuç tarihi...

        Giriş: 02.12.2025 - 21:47 Güncelleme: 02.12.2025 - 21:47
        1

        ALES/3, binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sayısal ve sözel testlerden oluşan 150 dakikalık sınavın ardından, akademik personel alımları ve lisansüstü başvurular için kritik olan sonuçların ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. ÖSYM’nin açıklayacağı ALES/3 sonuç tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte merak edilen bilgiler...

        2

        ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre, ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü ilan edilecek.

        ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek. Ayrıca, ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanabilecek.

        3

        ALES/3 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        ALES/3 sınav sonuçları, yalnızca dijital ortamda açıklanacak ve basılı sonuç belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilir: ÖSYM’nin resmi sonuç sorgulama sayfası “sonuc.osym.gov.tr” adresine girin.

        T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM aday şifrenizle sisteme giriş yapın. Alternatif olarak, e-Devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne erişerek sonuçlarınızı kontrol edebilirsiniz. ÖSYM Mobil uygulamasını indirerek de sonuçlarınıza hızlıca ulaşabilirsiniz.Sonuç belgelerinde, adayların sayısal ve sözel testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve başarı sıraları yer alacak. Ayrıca, ÖSYM’nin “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” ile sınav sonuç belgelerinin doğruluğu, rastgele üretilen bir kontrol kodu ile teyit edilebilecek.

