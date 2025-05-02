ALES sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025 ALES/1 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
ALES sonuçları için heyecan dorukta. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) 13 Nisan'da düzenlendi. Yüksek lisans yapmak veya akademik kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adayların katılım sağladığı sınavın sonuçları 2 Mayıs 2025 Cuma bugün erişime açılacak. Adaylar puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenebilecek. Peki, ALES sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ALES/1 sonuç sorgulama ekranı...
13 Nisan 2025 tarihinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) sonuçları için beklenen gün geldi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖYSM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, 2025 ALES/1 sınav sonuçları sorgulama ekranı…
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 ÖSYM sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları, 2 Mayıs 2025 Cuma günü (bugün) erişime açılacak.
Sınav sonuçlarının daha önceki sonuçlara göre saat 10.00'da açıklanması öngörülüyor.
ALES sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.
Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.
ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ
ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.
ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.