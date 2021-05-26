Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) 02 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşti. Sınava katılan adaylar 1. Dönem ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyordu. ÖSYM, merakla beklenen ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2021 ALES 1. dönem sonuç sorgulama ekranı

2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 16.00'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

2021 ALES 1. DÖNEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler.

YÜKSEK LİSANS İÇİN ALES PUANI KAÇ?

Yüksek lisans için net bir ALES puanı sınırlaması yok. Üniversite ve bölümlere göre yüksek lisans başvuruları için ALES yüzdesi isteniyor. Yüksek lisans giriş puanı bölümüne göre yabancı dil puanı, ALES puanı, not ortalaması puanı, mülakat puanı gibi puanların yüzdeleri alınarak oluşturuluyor. Bu yüzdelerde bölümlere göre değişiyor. Bunun için başvuru yapmak istediğiniz yüksek lisans bölümlerinin başvuru şartlarını incelemeniz gerekiyor.