Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 ALES/3 cevap anahtarında!

        ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Gözler ALES/3 cevap anahtarında!

        ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2023 ALES/3 sınavına girecekler sınav sonrası ALES soru ve cevaplarını araştırmaya başlayacak. Bu nedenle şimdiden ALES cevap anahtarı için gözler ÖSYM ilan ve duyurular sayfasına çevrildi. Peki, ALES soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı ve ÖSYM ilan sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 08:34 Güncelleme: 19.11.2023 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ALES sınavının bu yıl sonucucusu olan ALES/3 birazdan başlayacak. Sınava katılan adaylar sınav sonrasında heyecan içerisinde sınavdaki sorular ve cevapların yer aldığı kitapçığı araştıracaklar. Peki ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı ve ALES/3 cevap anahtarının yayınlanacağı ÖSYM sayfası...

        2

        ALES/3 CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        ALES soru ve cevapları sınav henüz başlamadığı için yayınlanmadı. ALES soru ve cevaplarının sınavdan sonra bu akşam ÖSYM'nin ilan ve duyurular sayfasından yayınlanması bekleniyor.

        3

        ALES SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

        #ales
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Almanya'da resital!
        Almanya'da resital!
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Montella: Ruhlarına dokunmak önemli
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Joe Biden: Gazze, Filistin'in kontrolünde olmalı
        Uyuz vakalarında artış!
        Uyuz vakalarında artış!
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!