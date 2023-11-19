ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 ALES/3 cevap anahtarında!

ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 ALES/3 cevap anahtarında!

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ALES sınavının bu yıl sonucucusu olan ALES/3 birazdan başlayacak. Sınava katılan adaylar sınav sonrasında heyecan içerisinde sınavdaki sorular ve cevapların yer aldığı kitapçığı araştıracaklar. Peki ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı ve ALES/3 cevap anahtarının yayınlanacağı ÖSYM sayfası...