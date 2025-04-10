Akademik kariyer planlayan binlerce adayın merakla beklediği 2025-ALES/1 sınavı için takvim netleşti. Yılda üç kez düzenlenen ALES’in ilk oturumu, Nisan ayında gerçekleşecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte adaylar hem sınav giriş yerlerini öğrenmek hem de son hazırlıklarını tamamlamak için ÖSYM AİS sistemine yöneliyor. Peki, ALES/1 ne zaman yapılacak? ALES/1 sınav tarihi 2025 ile ÖSYM ile ALES sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...