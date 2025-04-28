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        Haberler Bilgi Gündem ALES/1 sonuç tarihi: ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimi ile 2025 ALES/1 sonuç tarihi belli oldu!

        ALES sonuç tarihi: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Akademik kariyer yolunda ilerlemek isteyen binlerce aday, 13 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen 2025 ALES/1 sınavında ter döktü. ÖSYM tarafından yurt genelinde düzenlenen sınavın ardından, şimdi tüm dikkatler ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 20:05 Güncelleme: 28.04.2025 - 20:05
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        Yüksek lisans ve akademik kadro başvurularında önemli bir adım olan ALES/1, 13 Nisan'da Türkiye genelinde tamamlandı. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM’den gelecek sonuç açıklamasına çevirmiş durumda. Peki, ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte adayların merakla beklediği o tarih...

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        ALES/1 SINAV SÜRECİ TAMAMLANDI

        Yüksek lisans eğitimi almak, akademik kadrolara yerleşmek gibi amaçlarla tercih edilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılda 3 kez düzeleniyor. ÖSYM sınav takvimine göre ALES sınavlarının ilki 13.04.2025 tarihinde bu hafta sonu gerçekleşecek.

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        Kılavuza göre 10.15'te başlayacak sınavda 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak. 50 sayısal ve 50 sözel alandan soruların bulunacağı sınavda adayların süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adaylar, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek.

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        ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sonuç takviminde belirtildiği üzere ALES sınav sonuçları 02.05.2025 tarihinde açıklanacak. ALES sınavından alınacak puan 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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