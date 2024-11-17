ALES/3 bugün saat 10.00'da gerçekleştiriliyor. 81 ilde yapılacak uygulamada 486 bina ve 6 bin 760 salonun kullanılacağını aktaran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) 171 bin 640 adayın katılacağını açıkladı. Peki, ALES/3 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...