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        Haberler Bilgi Gündem ALES/3 ne zaman saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak, sınav puanı kaç yıl geçerli, sonuç tarihi nedir?

        ALES/3 saat kaçta başlıyor? ALES/3'te kaç soru sorulacak, sınav puanı kaç yıl geçerli?

        2024 ÖSYM sınav takvimi tüm hızıyla sürüyor. Bugün gerçekleştirilecek ALES/3, 81 ilde ve 92 sınav merkezinde yapılacak. Sınav puanının 5 yıl geçerliliğini koruyacağı sınavda emniyet personeli dahil 23 bin 645 kişi görev yapacak ve 6 bin 760 salon kullanılacak. İşte, ALES/3 sınavına dair bilinmesi gereken tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 07:21 Güncelleme: 17.11.2024 - 07:21
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        ALES/3 bugün saat 10.00'da gerçekleştiriliyor. 81 ilde yapılacak uygulamada 486 bina ve 6 bin 760 salonun kullanılacağını aktaran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/3) 171 bin 640 adayın katılacağını açıkladı. Peki, ALES/3 sınavı kaç dakika sürecek, kaç soru sorulacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

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        ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ALES/3, bugün yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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        ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/3 sınav sonuçları 06.12.2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

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        ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

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        ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

        ÖSYM, ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranını erişime açtı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

        ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALES/3 SINAVINDA NELER SORULACAK?

        Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

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        ALES/3 SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

        ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları

        Puan Türü Sayısal Testi Sözel Testi
        ALES Sayısal Puanı 0,75 0,25
        ALES Sözel Puanı 0,25 0,75
        ALES Eşit Ağırlık Puanı 0,50 0,50
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