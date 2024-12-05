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        Haberler Bilgi Yaşam ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ÖSYM 2024 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

        ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? ÖSYM 2024 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım'da düzenlendi. ÖSYM sınav takviminde ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi. Takvimde belirtilen tarihin yaklaşmasıyla birlikte yılın son ALES sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar, ALES sonuçları sorgulama işlemini açıklandıktan sonra ÖSYM sonuç ekranı üzerinden yapabilecekler. Peki 2024 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 08:56 Güncelleme: 05.12.2024 - 08:56
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        ALES/3 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Akabinde ise tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ALES sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takviminde ALES/3 sonuçları için tarih bilgisine yer verilmişti.

        Takvime göre; 2024 ALES/3 sonuçları, 6 Aralık Cuma günü açıklanacak.

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        ALES/3 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        ALES/3 sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sorgulama işlemlerini ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek.

        ALES/3 SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

        Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.

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        ALES 2025 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        ALES/1 başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 7 Mart'ta yapılacak. ALES 13 Nisan 2025 Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek. Sınavın sonuçları ise 2 Mayıs'ta erişime açılacak.

        ALES/2 başvuru tarihleri 13-21 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Geç başvuru tarihinin ise 29 Mayıs olacağı açıklandı. 6 Temmuz Pazar günü uygulanacak ALES/2'nin sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

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        ALES/3 için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim'e kadar devam edecek. Sınavın geç başvuruları ise 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. ALES/3 23 Kasım Pazar günü düzenlenecek ve sonuçlar 12 Aralık'ta belli olacak.

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