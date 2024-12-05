ALES/3 sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Akabinde ise tüm gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. ALES sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Peki ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?