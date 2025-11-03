Habertürk
        Alessandra Ambrosio, İstanbul'da

        Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, İstanbul ziyareti sırasında Boğaziçi'nden bir manzara fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

        Giriş: 03.11.2025 - 20:42 Güncelleme: 03.11.2025 - 20:44
        Ünlü model İstanbul'da
        Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye, dünyanın dört bir yanından ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

        Ünlü süper model Alessandra Ambrosio, sosyal medya hesabından Türk hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

        Alessandra Ambrosio, İstanbul ziyareti sırasında Boğaziçi'nden bir manzara fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

