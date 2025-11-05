Habertürk
        Alessandra Ambrosio'nun objektifinden İstanbul - Magazin haberleri

        Alessandra Ambrosio'nun objektifinden İstanbul

        Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, İstanbul ziyaretine dair kareleri 12 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı

        Giriş: 05.11.2025 - 19:41 Güncelleme: 05.11.2025 - 19:41
        Ünlü modelin objektifinden İstanbul
        Victoria’s Secret’ın dünyaca ünlü mankeni Alessandra Ambrosio, geçtiğimiz günlerde bir ödül töreni için İstanbul’a geldi.

        Gecede 'Yılın Global İkonu' ödülüne layık görülen Brezilyalı model, Türkiye ziyaretinden kareleri sosyal medya hesabında yayımladı.

        Ambrosio, İstanbul'un büyüleyici atmosferine hayran kaldığını gösteren paylaşımlara yer verdi. Gün batımında çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

        #Alessandra Ambrosio
        #istanbul
