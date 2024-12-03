Alessandra Ambrosio yeni erkek arkadaşı Buck Palmer ile Hawaii tatiline çıktı
Süper model Alessandra Ambrosio, bir ay önce ilişkisini ilan ettiği Buck Palmer ile Hawaii tatilinden fotoğraflarını paylaştı
Alessandra Ambrosio, Hawaii'nin Kauai Adası'nda yaptığı tatilden fotoğrafları paylaştı.
43 yaşındaki Brezilyalı model, paylaşımlarında, ABD'de yaşayan Avustralyalı erkek arkadaşı Buck Palmer ile pozlarına da yer verdi.
Mücevher tasarımcısı olan Buck Palmer, dalgalarda sörf yaptı, Ambrosio da sevgilisini seyretti.
Alessandra Ambrosio, geçen ay Palmer'ın yanağından öptüğü fotoğrafı paylaşarak ilişkisini resmen ilan etti.
Buck Palmer, daha önce Victoria's Secret modeli Jessica Hart'ın kız kardeşi Ashley Hart ile evliydi.
Alessandra Ambrosio'nun 2008 ile 2018 yılları arasında nişanlı olarak ilişki yaşadığı iş insanı Jamie Mazur'dan iki çocuğu bulunuyor.
Kızı Anja, 2008'de; oğlu Noah, 2012'de dünyaya geldi.
Alessandra Ambrosio'nun adı daha önce Alexander Smurfit (2024), Mohammed Al Turki (2024), Richard Lee (2021 - 2023), Nicolo Oddi (2018 - 2020), Raul Guterres (2018), Will Arnett (2015), Neymar (2014), DJ AM (2006), Robert Kubica (2006), Steven Allain (2005), Marcelo Boldrini (2001 - 2005) ve Giovani Borghetti (1995 - 1997) ile anıldı.