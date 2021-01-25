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Alev Alev 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev fragman izle

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev’in yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Rüya ile Ömer'in pazarda satış yaptığı anların dikkat çektiği tanıtımda Rüya, Ömer'i baş başa eğlenebilecekleri bir yere götürüyor. Rüya'nın yaptığı sürpriz sonucunda Ömer'in sahneye çıkacağı an Perşembe akşamı heyecanla beklenecek.

Alev Alev 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev fragman izle

ALEV ALEV 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ALEV ALEV'İN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çiçek'in yaptığı basın açıklamasından sonra, Tomris ve Çiçek ayrı ayrı sorguya alındı. Ortaya çıkan gerçeklerden sonra Tomris giderek köşeye sıkışırken, Ozan ve Ömer'in desteğiyle Kayabeyli ailesini alt edecek büyük bir koz elde ettiler. Gazeteye gelen Tomris, sarnıçtaki yangının gerçek nedenini anlattı. Bunun üzerine harekete geçen Ozan ve Ömer, sarnıçtan çıkartılan tarihi eserlerin saklandığı depoyu bulmayı başardı. Çelebi, bu hamle karşısında öfkeden deliye dönerken, Kenan'ın da onlara yardım ettiğini anladı.

Tarihi eserlerin bulunmasıyla Tomris de Çelebi'ye karşı güç kazandı. Cezaevinden çıkan Bülent'in dönüşü ise Tomris ve Çiçek'e zor anlar yaşattı. Bülent, Atlas'ı zorla alıp götürürken, Çiçek ve Tomris duruma müdahale edebilmek için hemen harekete geçti. İskender'in Atlas'a olan sevgisini bilen Çiçek, son çare olarak ona başvurdu. Atlas'tan vazgeçmeyen Tomris, Bülent'e hastanelerin devrini teklif etti. Çiçek'ten duyduklarından sonra ne yapacağını bilemeyen İskender ise sonunda yardım teklifini kabul ederek Atlas'ı alıp geri getirdi.

Ömer’den beklediği itirafı duyamadıkça sabrı tükenen Rüya ise Çiçek’in de cesaretlendirmesiyle harekete geçmeye karar verdi. Bu sırada antikacıda Rüya’yı düşünen Ömer, bir anda karşısında onu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ömer, aralarındaki duruma son noktayı koyarak Rüya’yı öptü. İkili arasında yaşanan bu aşk dolu anlar izleyicinin de büyük beğenisini kazandı.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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