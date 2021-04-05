Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.



"SEN BENİM HAYATIMI MAHVETTİN!"

Çiçek ile İskender'in korku dolu anlarının ekrana geldiği tanıtımda Bülent'in durumu ikisini derinden sarsıyor. Çiçek'in gergin halleri Rüya'nın şüphesini çekerken, İskender ve Çelebi arasındaki savaş giderek alevleniyor. Atlas'tan Bülent'in depodan çıkmadığını duyan Rüya'nın, depoya gittiğinde karşılaşacağı manzara büyük merak konusu oluyor.

ALEV ALEV'İN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cemre ve Ozan'ın yakınlaşmasına tanık olan Çelebi, büyük bir öfkeyle harekete geçti. Ozan'ın ölüm emrini veren Çelebi, Cemre'ye de zor anlar yaşattı. Ozan'ı öldürtmek için plan yapan Çelebi'nin tuzağı ise sürpriz bir şekilde bozuldu. Çelebi'yi mahallede gören Uzun'un Ozan'a haber vermesi ve Cemre'nin Ozan'ı uyarması, Çelebi'nin kendi tuzağına düşmesine sebep oldu.

Çiçek ile İskender, Bülent'e karşı çaresiz kalırken, Atlas'ın anlattıkları ikisini de hiç beklemedikleri bir durumun içine sürükledi. Atlas, yaşadığı travmanın ve konuşmamasının sebebini Çiçek'e anlatınca korkunç gerçek ortaya çıktı. Bülent'i bir adamı bıçaklarken gördüğünü söyleyen Atlas, uzun yıllar Bülent'in korkusundan bu gerçeği sakladığını ifade etti.

Çiçek, Atlas'tan öğrendikleri üzerine bahsettiği depoya gitti. Çiçek'i takip eden Bülent ise burada ona saldırdı. Tam o anlarda gelen İskender, Çiçek'i Bülent'in elinden kurtardı. Rüya, Ömer'in evlilik teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine ikilinin ilişkisindeki ipler kopma noktasına geldi. Finalde Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer verdikleri zorlu çabaların sonucunda Çelebi'ye karşı büyük bir zafer kazandı. Çelebi'nin kaçakçılık yaptığının ispatlanması sonucu polis, Kayabeyli evine baskın yaptı.

ALEV ALEV 21. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE