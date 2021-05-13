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Alev Alev 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Alev Alev 26. son bölümde neler oldu?

SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Alev Alev 27. yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin yeni bölümüne Çiçek ve Hanım'ın yaşadığı büyük şok damga vuracak. İşte şimdiden merakla beklenen Alev Alev 27. yeni bölüm fragmanı...

Alev Alev 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Alev Alev 26. son bölümde neler oldu?

Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı Alev Alev'in heyecanla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

"ÖMER SİLAH ALDI, ÇELEBİ'Yİ ÖLDÜRECEK!"

Ozan'ın hastanede yaşam mücadelesi verdiği tanıtımda Çelebi'nin kaçması dikkat çekiyor. Çiçek ve Hanım'ın yaşadığı büyük şokun sebebi merak uyandırırken Ömer, Çelebi'yi öldürmek için harekete geçiyor. Hastanede yaşanan korku dolu anlar "Ozan ölecek mi?" sorusunu akıllara getirirken, Ömer'in eline silah alması gerilimi giderek artırıyor.

ALEV ALEV'İN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İntikam için geri dönen Çelebi, herkesin hayatını bir anda kabusa çevirdi. Çelebi'nin hayatta olma ihtimali Cemre'ye büyük bir korku yaşatırken Ozan ile Ömer, yaşayıp yaşamadığını ortaya çıkarmak için bir plan yaptı ve Cemre'yi İstanbul'u terk ediyor gibi göstererek Çelebi'nin ortaya çıkmasını beklemeye başladılar. Ozan ve Ömer'in tuzağına düşen Çelebi, Güneş ve Cemre'nin gideceğini duyunca kılık değiştirerek hızla otogara doğru yola çıktı. Çöpçü kılığında polisleri atlatmayı başaran Çelebi, otogarda bir otobüsün bagajına gizleneceği sırada Ozan tarafından yakalandı. Karşı karşıya geldikleri anlarda gerilim doruklara ulaşırken Çelebi, Ozan'ı vurdu. İzleyenleri de şoke eden bu olayın ardından "Ozan, yaşayacak mı?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü 20 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Alev Alev"in 27. Bölüm Tanıtımı;

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