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'Alev Alev'e sürpriz iki isim!

SHOW TV'de ekranlara gelen, Ay Yapım imzalı bu sezonun sevilen dizisi 'Alev Alev'in kadrosuna iki isim dahil oldu. Bu Perşembe akşamı yayınlanacak 18. bölümünde diziye Sahra Şaş ve Bora Cengiz katılıyor

'Alev Alev'e sürpriz iki isim!
HABERTURK.COM

Bu sezonun çok konuşulan dizisi 'Alev Alev'in kadrosuna iki isim dahil oldu. Sevilen oyuncular Sahra Şaş ve Bora Cengiz bu haftadan itibaren Perşembe akşamları seyirciyle buluşacak.

Sahra Şaş, Ömer'in (Cihangir Ceyhan) mahalleden eski kız arkadaşı Zeyno'ya hayat verirken, Bora Cengiz ise Rüya'nın (Dilan Çiçek Deniz) iş başvurusunda bulunduğu hukuk bürosunun sahibi ve aynı zamanda üniversite arkadaşı Serkan karakteriyle ekranlara gelecek. Bu iki yeni karakterin hikayeye nasıl yön vereceği ise gizemini koruyor.

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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