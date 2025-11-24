Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Alev’i kocası Gökhan mı öldürdü? | Son dakika haberleri

        Alev’i kocası Gökhan mı öldürdü?

        Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün, kayınvalide Yeter ve kızı Pınar'ın suçladığı damat Gökhan canlı yayındaydı. Yeter ve Pınar'ın "Kızımızı damadımız Gökhan öldürdü" demesi üzerine olay Türkiye gündemine oturdu. Gökhan ise canlı yayında o gün yaşananları tek tek anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2025 - 20:44 Güncelleme: 24.11.2025 - 20:44
        Alev'i kocası Gökhan mı öldürdü?
        Gökhan, canlı yayında o gün neler yaşandığını detaylı şekilde anlattı. Evin içinde yaşananları aktaran Gökhan’a Didem Arslan Yılmaz’ın “Vurulma anını anlat” demesi üzerine, Alev’in evin içinde kendi hayatına son verdiğini söyledi. Alev’in karnına nişan alarak ateş ettiğini, kendisinin de onu acilen dışarı çıkardığını anlattı. Bu anlara baldızının kızı Ömür’ün de şahit olduğunu iddia etti.

        “KARDEŞİMİN KARISI YARDIM ETTİ”

        Gökhan, kardeşinin karısı Şehriban ile yaşananları anlatmaya devam etti. Bu kez mikrofonu alan Şehriban, o anları adım adım anlattı; Alev’i arabaya nasıl koyduklarını ve Gökhan’ın kendisinden nasıl yardım istediğini açıkladı.

        “ALEV BENİ GÖKHAN’DAN KISKANIRDI”

        Kıskançlık iddialarının gündeme gelmesi üzerine Gökhan, “Karım beni kız kardeşinden kıskanırdı” dedi. Şehriban ise “Ben son 1,5 aydır onlara gitmiyorum çünkü beni Gökhan abi’den kıskanıyordu” şeklinde konuştu.

        #Son dakika haberler
