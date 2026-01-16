Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Alevler içinde kalan Vedat'ın sır ölümü | Son dakika haberleri

        Alevler içinde kalan Vedat'ın sır ölümü

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün Afyon'da şüpheli bir şekilde yanarak hayatını kaybeden Vedat Akbaba konuşuldu.

        Giriş: 16.01.2026 - 21:50 Güncelleme: 16.01.2026 - 21:50
        Alevler içinde kalan Vedat'ın sır ölümü
        Vedat’ın karısı Elif, kardeşleri Burcu, Yeter ve Musa da stüdyodaki yerini aldı.

        “KOCAMIN FİŞİNİ ONLAR ÇEKMİŞTİR”

        Karısı Elif, kendisinin kocası entübe hâlindeyken yanına gitmediğini, 45 gün boyunca kardeşlerinin yanında kaldığını söyledi. Elif sözlerine, “Yanında haftalarca kalan o, fişini de onların çekmediği ne malum?” diyerek devam etti.

        “DUDU ÇİMEN BURAYA GELSİN”

        Karısı Elif tüm suçlamaları reddedip kocasının ölümünden kardeşlerini sorumlu tutarken, kardeş Yeter abisi Vedat’ın ölümünden Dudu Çimen’i sorumlu tuttu. Yeter, “Dudu Çimen buraya gelecek” sözlerini kullandı.

        Atlas cinayetinde yeni görüntüler

        İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalarda olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkt

