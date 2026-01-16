Alevler içinde kalan Vedat'ın sır ölümü

Vedat’ın karısı Elif, kardeşleri Burcu, Yeter ve Musa da stüdyodaki yerini aldı.

“KOCAMIN FİŞİNİ ONLAR ÇEKMİŞTİR”

Karısı Elif, kendisinin kocası entübe hâlindeyken yanına gitmediğini, 45 gün boyunca kardeşlerinin yanında kaldığını söyledi. Elif sözlerine, “Yanında haftalarca kalan o, fişini de onların çekmediği ne malum?” diyerek devam etti.

“DUDU ÇİMEN BURAYA GELSİN”

Karısı Elif tüm suçlamaları reddedip kocasının ölümünden kardeşlerini sorumlu tutarken, kardeş Yeter abisi Vedat’ın ölümünden Dudu Çimen’i sorumlu tuttu. Yeter, “Dudu Çimen buraya gelecek” sözlerini kullandı.