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İzmir'in Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi'ndeki 2 katlı binada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Yangının büyüdüğünü fark eden komşulardan Yusuf Çınarlı, binadaki Leman Marmara (90) ile alt katta oturan Aşkın (85) ve Ayfer Orbay (82) çiftini alevlerin arasından çıkardı.
5 KEDİYİ DE ALEVLERİN ARASINDAN ÇIKARDI
AA'da yer alan habere göre Aşkın Orbay'ın evde kedilerinin olduğunu söyleyerek gözyaşı dökmeye başlaması üzerine yeniden binaya giren Çınarlı, molozların arasında sıkışan 5 kediyi kurtardı.
Çınarlı, bu sırada bir kedinin kendisini tırmalaması sonucu yüzünden ve elinden yaralandı. Dumandan etkilenen 3 kişi ile kedinin tırmaladığı Çınarlı'ya, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
"YANGIN ÜST KATTA BAŞLADI"
Tedavilerinin ardından söndürme çalışmalarını izleyen Aşkın ve Ayfer Orbay çifti kedilerden birini kucaklarına alıp sevmeleri duygusal anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Aşkın Orbay, yaptığı açıklamada, yangının üst katta başladığını ardından etrafı bir anda duman sardığını söyledi.
"ÇOK ŞÜKÜR, 5 KEDİMİZ DE KURTULDU"
Evde 5 kedi beslediklerini anlatan Orbay, "Oturduğumuz evin elektrik tesisatı binadan dolayı oldukça eski. Yangın büyüyünce vatandaşların yardımıyla dışarı çıktık ama kedilerimiz içeride kaldı. Çok şükür bütün kedilerimiz sağ salim kurtarıldı" diye konuştu. Yavuz Çınarlı ise alevlerin arasından 3 kişiyi çıkardıktan yeniden içeriye girerek kedileri kurtardığını anlattı.
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