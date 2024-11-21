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        Alex de Souza'dan Mourinho'ya yanıt

        Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini sürdüren Alex de Souza, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Alex ayrıca Galatasaray'ın performansı ve Okan Buruk hakkında da konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 19:54 Güncelleme: 21.11.2024 - 19:54
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        Alex de Souza'dan Mourinho'ya yanıt
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        Antalyaspor'da teknik direktörlük görevini sürdüren Alex de Souza, Jose Mourinho'nun kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi. Alex de Souza, Galatasaray'ın formu ve Okan Buruk'un performansı hakkında da açıklamalarda bulundu.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor'un teknik direktörü Alex de Souza ile ilgili "Umarım bir gün Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapar.'' sözlerini kullanmıştı. Alex de Souza, Portekizli teknik adama yanıt verdi.

        A Spor'a konuşan Brezilyalı teknik adam, "Teşekkür ederim. Teşekkürlerimi sunarım sadece. Kendisi son yılların farklı ülkelerde şampiyon olmuş büyük bir ismi ve şu anda da Fenerbahçe'ye hizmet ediyor. Düşünceleri güzel, teşekkür ediyorum kendisine." yanıtını verdi.

        OKAN BURUK VE GALATASARAY YORUMU

        "Okan Buruk'u ve Galatasaray'daki başarılarını takip ediyorum. Sadece oradaki değil, oradan önce çalıştığı takımlarda da kendisini takip ediyordum. Okan Hoca'nın iyi bir geçmişi, Galatasaray'ın da iyi bir tarihi var. Bütün ülke onların başarılarını destekliyor."

        "SARA'YI ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TANIYORUM"

        Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara hakkında konuşan Alex, "Gabriel Sara'yı çocukluğundan beri tanıyorum. Onu sonradan tanıyanlar için performansı sürpriz olmuş olabilir ama ismi Galatasaray ile anılmaya başladığında dahi onun Galatasaray'da çok başarılı olacağını biz çoktan biliyorduk." sözlerini sarf etti.

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