        Alex de Souza yeni takımına imzayı attı! - Futbol Haberleri

        Alex de Souza yeni takımına imzayı attı!

        Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, Brezilya 2. Lig ekibi Athletic Club ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 18:05 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:41
        Alex yeni takımına imzayı attı!
        Alex de Souza, Brezilya 2. Lig temsilcisi Athletic Club'ın yeni teknik direktörü oldu.

        Daha önce Sao Paulo U20, Avai, Antalyaspor ve Operario-PR'yi çalıştıran Brezilyalı teknik adam, görevden alınan Rui Duarte'nin yerine Athletic Club'ın başına geçti.

        Futbolculuğu döneminde Coritiba, Palmeiras, Cruzeiro ve Fenerbahçe formalarıyla efsaneleşen Alex, son olarak Operario'yu çalıştırmış ve ocak ayında takımdan ayrılmıştı.

        Operario'da 7 ay görev yapan 48 yaşındaki teknik adam, 30 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

