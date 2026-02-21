Alex de Souza yeni takımına imzayı attı! Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 48 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, Brezilya 2. Lig ekibi Athletic Club ile anlaşmaya vardı.

Giriş: 21.02.2026 - 18:05 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:41

