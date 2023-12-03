Alexander Edwards ile aşk yaşayan Cher'den tavsiye: Her kadın bunu bir kez yapmalı - Magazin haberleri

Alexander Edwards ile aşk yaşayan Cher'den tavsiye: Her kadın bunu bir kez yapmalı - Magazin haberleri

1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, müzik yapımcısı Alexander Edwards ile bir dargın bir barışık aşk yaşıyor. Daha önce ilişkisiyle alakalı, "Kıskananlar çatlasın" şeklinde konuşan Cher, yeni açıklamalarda bulundu.

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Sunucu Amelia Dimoldenberg, Cher'e kadınların hayatlarında en az bir kez ne yapması gerektiğini sordu. Grammy'li şarkıcı, "Genç bir erkekle çıkmak" yanıtını verdi. Şarkıcı, sözlerine "Yaşlı erkekler benden hoşlanmıyor" diye devam etti.