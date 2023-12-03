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        Haberler Dünyadan Alexander Edwards ile aşk yaşayan Cher'den tavsiye: Her kadın bunu bir kez yapmalı - Magazin haberleri

        Alexander Edwards ile aşk yaşayan Cher'den tavsiye: Her kadın bunu bir kez yapmalı

        Bir süredir müzik yapımcısı Alexander Edwards ile aşk yaşayan şarkıcı Cher, birlikteliği hakkında konuştu ve hemcinslerine ilişki tavsiyesinde bulundu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 14:40 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:40
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        1980'li ve 1990'lı yıllarda müzik sektöründe ikon olan Cher, müzik yapımcısı Alexander Edwards ile bir dargın bir barışık aşk yaşıyor. Daha önce ilişkisiyle alakalı, "Kıskananlar çatlasın" şeklinde konuşan Cher, yeni açıklamalarda bulundu.

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        Chicken Shop Date'e konuk olan Cher, kadınlara ilişki tavsiyesi verdi.

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        Sunucu Amelia Dimoldenberg, Cher'e kadınların hayatlarında en az bir kez ne yapması gerektiğini sordu. Grammy'li şarkıcı, "Genç bir erkekle çıkmak" yanıtını verdi. Şarkıcı, sözlerine "Yaşlı erkekler benden hoşlanmıyor" diye devam etti.

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        "AŞK MATEMATİKTEN ANLAMAZ"

        Cher, müzik yapımcısı Alexander Edwards'la ilişkisini 2022'de sosyal medya hesabı üzerinden doğrulamış, sevgilisinin kendisine "kraliçe gibi" davrandığını söylemişti. Ünlü sanatçı, erkek arkadaşıyla aralarındaki 40 yıllık yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak, "Aşk matematikten anlamaz" ifadesini kullanmıştı.

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        Alexander Edwards; Rihanna, Pusha T, Nas, Public Enemy ve Justin Bieber gibi müzisyenleri bünyesinde bulunduran ünlü bir müzik şirketinde başkan yardımcısı.

        Fotoğraflar: Avalon, Mega, AP

        #Cher
        #Alexander Edwards
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