Alexone'dan iki yeni proje 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Sanatçı Alexone, Ziynet Sali’nin "Efkarım Var" ve Derya Uluğ'un "Kanunlar Gibi" şarkılarıyla hazırladığı videolar ile 1 milyonu aşkın görüntülemeye ulaştı.

Daha sonra Norm Ender'in "Kaktüs" şarkısına kendi tarzında kısa bir klip hazırlayan Alexone, gördüğü yoğun ilgiyle DMC CEO'su Samsun Demir’in de dikkatini çekmeyi başardı. Demir, çalışmayı Instagram sayfasında yayınlayarak başarılı sanatçıya destek verdi.

Şiir ve şarkıyı birleştirerek hazırladığı videolar ile TikTok'ta yeni bir akım başlatan Alexone, iki proje ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Alexone, dünyaca ünlü Lübnanlı sanatçı Nancy Ajram’la TikTok için video çekecek. Ajram’ın pandemi sonrası Türkiye’de vereceği ilk konserde çekilecek video aynı zamanda Türkiye’yi dünyaya tanıtacak.