Bu yıl ilk kez Miss Universe yarışmasına katılacak kişilerin evli ve çocuklu da olabilmelerine izin verilmişti. Geçmişte güzellik kraliçelerinin daha önce evlenmemiş ve çocuk doğurmamış olmaları çok katı bir kural olarak uygulanıyor ve böyle bir durumun ortaya çıkmasıyla taç güzellerden geri alınıyordu. Ancak bu yeni kurala rağmen ülkeler kendi yarışmalarında birinci seçilen güzelleri bu yarışmaya gönderdiği ve hâlâ bu kuralı geçerli saydığı için yarışmada hiç evli ya da çocuklu güzel yoktu.