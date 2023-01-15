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Aleyna Şirin ilk 16'ya giremedi

Bu yıl 71’incisi düzenlenen Miss Universe Yarışması sonuçlandı. ABD’nin New Orleans şehrinde düzenlenen yarışmada kainat güzeli olarak ABD’li R'Bonney Gabriel seçildi. Yarışmaya Türkiye adına katılan Aleyna Şirin, ilk 16’ya giremedi

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  • Aleyna Şirin ilk 16'ya giremedi

    Dünyanın en önemli güzellik yarışmalarından biri olarak kabul edilen Miss Universe finali ABD’nin New Orleans şehrinde yapıldı. Yarışmaya ev sahipliği yapan ABD, kâinat güzelini de çıkararak geceye damga vurmuş oldu. Kainat güzeli, yarışmaya ABD adına katılan 28 yaşındaki R'Bonney Gabriel seçildi. Venezuelalı Amanda Dudamel gecede ikinci, Dominik Cumhuriyeti’nden Andreina Martinez de üçüncü oldu.
  • Aleyna Şirin ilk 16'ya giremedi

    28 yaşındaki R'Bonney Gabriel ülkesinde düzenlenen Miss USA yarışmasını birincilikle bitirerek Miss Universe’e gitmeye hak kazanmıştı. R'Bonney Gabriel, bu başarısıyla aynı zamanda tarihe de geçti. ABD’li bir anne ve Filipinli bir babadan doğan genç kadın ABD’de bir güzellik yarışmasında birincilik kazanan ilk Asya kökenli kişi oldu. R'Bonney Gabriel, Miss USA’e Texas’tan katılmış; kendi eyaletinde yapılan yarışmayı kazanarak ülkedeki ana yarışmaya katılmaya hak kazanarak tarihe geçmişti .

     
  • Aleyna Şirin ilk 16'ya giremedi

    Çevre dostu tasarımlarla öne çıkan bir modacı olan ve tasarımcı olarak başarı kazanmak isteyen R'Bonney Gabriel, Filipinler’den bir göçmen olan babasının cebinde sadece 20 dolarla ABD’ye geldiğini hatırlatan kâinat güzeli kendisinin de tüm göçmenlerin sesi olmayı hedeflediğini açıklamıştı. R'Bonney Gabriel, yarışmada, taçlar dağıtılmadan önceki son kıs9ım  olan gece elbiseli geçişte Filipinli tasarımcı Rian Fernandez tarafından kendisi için hazırlanan elbiseyi giydi.
  • Aleyna Şirin ilk 16'ya giremedi

    R'Bonney Gabriel’in Filipinler’den ABD’ye 25 yaşında gelen babası Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden, psikoloji bölümünde doktora derecesi aldı. R'Bonney Gabriel de Kuzey Teksas Üniversitesi’nden, moda tasarımı bölümünden mezun. Genç kadın tasarımcılık yapmaya devam ederken bir yandan da modellik kariyerini sürdürüyor.
  • Aleyna Şirin ilk 16'ya giremedi

    Bu yıl ilk kez Miss Universe yarışmasına katılacak kişilerin evli ve çocuklu da olabilmelerine izin verilmişti. Geçmişte güzellik kraliçelerinin daha önce evlenmemiş ve çocuk doğurmamış olmaları çok katı bir kural olarak uygulanıyor ve böyle bir durumun ortaya çıkmasıyla taç güzellerden geri alınıyordu. Ancak bu yeni kurala rağmen ülkeler kendi yarışmalarında birinci seçilen güzelleri bu yarışmaya gönderdiği ve hâlâ bu kuralı geçerli saydığı için yarışmada hiç evli ya da çocuklu güzel yoktu.
  • Aleyna Şirin ilk 16'ya giremedi

    Bu yılki Miss Universe’e adayların konuşmaları, giysi seçimleri ve yaptıkları açıklamalar damga vurdu. Rusya adına yarışan güzel ülkesi Ukrayna’ya savaş açtığı için her türlü uluslararası organizasyondan atılsa da bu yarışmaya katılabildi. "Bence sahip olduğum manevi cesaret, bu yarışma için neden seçildiğimi gösteriyor. Ben güçlüyüm ve yurtdışında Rusya'ya yönelik yok sayma kültürüne rağmen ne olursa olsun yarışmaya katılıyorum" diyen Anna Linnikova yarışmada dereceye giremedi.
  • Aleyna Şirin ilk 16'ya giremedi

    Bu yıl ilk kez halk oylaması ücretli yapılırken bu durum da tepki yarattı ve başta ücretsiz olarak lanse edilen oylama için insanlardan oy başına 1 dolar talep edilmesi de tartışma konusu oldu.
  • Aleyna Şirin ilk 16'ya giremedi

    Malatya doğumlu olan 21 yaşındaki Aleyna Şirin, 1.76 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi...

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