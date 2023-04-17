Aleyna Tilki ABD yolcusu

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aleyna Tilki önceki gün alışveriş için gittiği İstinyePark’ta objektiflere poz verdi. Tilki, muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Tilki, "Çok yakında şarkı yapmak ve üretmek için Amerika'ya gideceğim. Uzun bir süre dönmemek gibi bir planım var, bugün de yolculuk için alışveriş yapmaya geldim, bavul hazırlıyorum" dedi.
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