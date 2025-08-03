Aleyna Tilki: Anne olmak istiyorum

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yenikapı Festivali'nde sahne alan Aleyna Tilki, konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tilki, hem Edis ile olan dostluğuna hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"EDİS HAYATIMDA GÖRDÜĞÜM EN ÖZEL İNSAN"

Tilki, festival hakkında, "Çok güzel bir festival, Edis de sahne alacak. Güzel bir ortam var. Edis ile ikimiz global alanda son dönemde güzel deneyimler yaşadık. Paralel bir enerji var aramızda. Yakın tarihlerde de albümlerimiz çıkıyor, ne kadar benzer duygular yaşadığımızı konuştuk. Hayatımda gördüğüm en mütevazi, en özel insan. Sektörde çok arkadaşım yok zaten. Onun kadar kalbi temiz birisi yok" sözleriyle Edis'i övdü.

Aleyna Tilki ve Edis

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"BENİMLE ÇALIŞANLAR BİLE BENİ KISKANIYOR"

Sektörde yaşadığı zorluklara da değinen Aleyna Tilki, kıskançlıklardan duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi: Benimle çalışanlar bile beni kıskanıyorlar, varoluşum kıskanılıyor. Var olmam kıskanılan bir şey. İnsanların gözümün içine bakarken dişini bilemesinden rahatsızım. O yüzden izole bir hayat yaşıyorum. Zamanla bazı hisler ağırlaşıyor, artık bu durum bana çok korkunç geliyor.