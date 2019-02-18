Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, genç şarkıcı Aleyna Tilki, Sen Olsan Bari, Dipsiz Kuyum, Yalnız Çiçek gibi hitlerinin yanı sıra İbrahim Tatlıses şarklılarından Sezen Aksu şarklılarına kadar birçok şarkı seslendirdi.
"BU KONSER İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLANDIM"
Tilki’nin arabesk performansları büyük alkış aldı. Sahneden seyircilerin sevgi gösterisine karşılık veren şarkıcı, "Bu konser için özel olarak hazırlandım. Hem şarkılarım hem kıyafetim. Gördüğünüz gibi eşofmanlarımla değil, bugüne özel elbisemle karşınızdayım. Umarım beğenmişsinizdir" diye konuştu.
"AJDA PEKKAN ÇOK DİSİPLİNLİ"
Aleyna Tilki'nin sahne performansının devam ettiği sırada kameraların karşısına geçen Erol Evgin, soruları yanıtladı. Ajda Pekkan'la yaptığı düeti anlatan Evgin, "İçimdeki Fırtına'yı söyledik birlikte, çok güzel oldu" diye konuştu.
Ajda Pekkan'ın disiplinli olduğunu söyleyen Evgin, "Ajda sporunu aksatmaz. Ben de her gün yürüyorum. 10 bin adım atıyorum ama atamadım bugün, koridorlarda dolaştım durdum. 3500 adım atabildim bugün" diye konuştu. Pilates yaptığını söyleyen Evgin, "Pilates çok iyi. Vücudumda daha önce bilmediğim kasların var olduğunu anlıyorum. Çok güzel ve yumuşak bir spor" dedi.
"YORUMLARDAN YARARLANMAYA ÇALIŞIYORUM"
Sosyal medyayla arasının iyi olduğunu söyleyen Evgin, "Bana destek veren bir ekibim var. Onların sayesinde öğreniyorum. Onların bir dili, bir uslubü var, bir nezaketi var, bir kabalığı var. Ben onları bilemiyorum, ne yapmam gerektiğini arkadaşlarıma soruyorum. Öğrenmeye çalışıyorum, çok büyük bir mecra. Instagram adresimizde yüz binlerce kişi var. Gelen yorumları okuyup onlardan yararlanmaya çalışıyorum" dedi.
"BUNLAR HALA YAŞIYOR MU?"
Sosyal medyadan gelen yorumlar sorulunca Evgin, "Çok komik şeyler oluyor sosyal medyada. İnsanlar kendilerini afişe etmedikleri için çok rahat konuşuyorlar. Mesela Nukhet Duru'nun hesabında gördüm. Nükhet'le ben geçen bir program yaptık, şarkı söylüyoruz. Biri, "Bunlar hala yaşıyor mu?" yazmış. Çok güldüm buna ben. Nükhet de ona cevap yazmış, "Cennetteyiz sen de gel" demiş. Güzel espri, hoş bir şey. Çok güldüm" diye konuştu.
"SESİ DE KENDİSİ DE ÇOK HOŞ"
Aleyna Tilki'yi çok hoş bulduğunu söyleyen Evgin, "Çok hoş. Güzel, sesi de çok güzel" diyerek genç şarkıcıyı desteklediğini belirtti.
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