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"YORUMLARDAN YARARLANMAYA ÇALIŞIYORUM"

Sosyal medyayla arasının iyi olduğunu söyleyen Evgin, "Bana destek veren bir ekibim var. Onların sayesinde öğreniyorum. Onların bir dili, bir uslubü var, bir nezaketi var, bir kabalığı var. Ben onları bilemiyorum, ne yapmam gerektiğini arkadaşlarıma soruyorum. Öğrenmeye çalışıyorum, çok büyük bir mecra. Instagram adresimizde yüz binlerce kişi var. Gelen yorumları okuyup onlardan yararlanmaya çalışıyorum" dedi.