"Beni dünya starlarından ayıran tek şey Konya'da doğmuş olmam" sözleriyle çok konuşulan Aleyna Tilki, "Bu topraklarda büyümüş olmam benim için dezavantaj değil, avantaj açıkçası" dedi.

Ünlü şarkıcının montunun 11,450 TL, çizmesinin 13.750 TL, çantasının ise 20 bin TL olduğu öğrenildi.