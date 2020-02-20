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Aleyna Tilki, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerinden kısa süre içerisinde tüm Türkiye'nin dikkatini çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında paylaşımda bulundu.

Atakan'ın videosunu paylaşan Tilki, "Benim seninle tanışmam lazım Atakan. Ruh eşim gibisin" ifadelerini kullandı.

Tilki, paylaşımına şu sözleri de ekledi:

“Bu çocuğu çok iyi anlıyorum ya. Onun yaşında benim de fen laboratuvarım vardı, ilaç yapıyordum. Okul bana yetmiyordu. Bir oda dolusu ansiklopedim vardı. Umarım anlaşılamadığın için popülarizme köle olarak atanıp harcanmazsın Atakan.”