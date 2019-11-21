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Aleyna Tilki'den Bergen yorumu

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını söylediği anları takipçileriyle paylaştı. Tilki'nin bu performansı takipçilerini ikiye böldü

Aleyna Tilki - Bergen

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Tilki, bu kez Bergen'in Sen Affetsen Ben Affetmem şarkısını söylediği anları takipçileriyle paylaştı.

ALEYNA'DAN BERGEN YORUMU

Tilki, Bergen'in şarkısını söylediği anları sosyal medya hesabından, "Gerçek olan her şeyin ömrümde yeri vardır. Tarzı, şekli fark etmez. Çok gerçek bir şarkı, çok usta bir ekip ile çektik. Yakında tamamını dinleyeceksiniz, bu teaser olsun" notuyla paylaştı.

 

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Genç şarkıcının Sen Affetsen Ben Affetmem yorumu takipçilerini ikiye böldü. Bazı takipçileri, "Bu tarz sana gitmemiş" yorumunu yaparken bazı takipçileri de beğendiğini dile getirerek, "Ne güzel söylüyorsun be" ifadelerini kullandı.

Öte yandan popçu Demet Akalın ise Tilki'nin paylaşımına, "Şahane!" yorumunu yaptı. Tilki ise Akalın'ın yorumuna, "Oh teşekkürler Demo'm" yanıtını verdi.

"ÖZEL BİR GÜZELLİĞİM VAR"

Öte yandan Tilki, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile şaşırtmıştı.

"Kendime kıyamıyorum" diyen Tilki, yaptığı paylaşımda "Nasıl bu kadar özel bir güzelliğim var ya? Bazen çok şaşırıyorum. Çok fotoğraf paylaşmıyorum. Kendime kıyamıyorum ya" ifadelerini kullanmıştı.

 

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