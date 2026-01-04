Habertürk
        Aleyna Tilki'den Cansever paylaşımı: Dualarınızı esirgemeyin

        Aleyna Tilki'den Cansever paylaşımı: Dualarınızı esirgemeyin

        Aleyna Tilki, kanser tedavisi gören şarkıcı Cansever için sevenlerinden dua istedi; "Sesin ve insanlığın bana çok şey öğretti. Kanseri yeneceğine inancım sonsuz... Lütfen dualarınızı esirgemeyin"

        Giriş: 04.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:26
        "Bana çok şey öğrettin"
        Yaşamını Almanya'da sürdüren, geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan Cansever, bir süredir tedavi görüyor.

        Cansever
        Cansever

        DUA İSTEDİ

        Zaman zaman sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair açıklamada bulunan Cansever için şarkıcı Aleyna Tilki devreye girdi.

        Aleyna Tilki
        Aleyna Tilki

        "BANA ÇOK ŞEY ÖĞRETTİ"

        Aleyna Tilki, Cansever için takipçilerinden dua istedi ve şu ifadeleri kullandı: Cansever ablam sen tanıdığım en mütevazi sanatçısın. Sesin ve insanlığın bana çok şey öğretti. Kanseri yeneceğine inancım sonsuz... Lütfen dualarınızı esirgemeyin. En yakın zamanda şifanı bulmanı bulmanı diliyorum.

        #Aleyna Tilki
        #Cansever
