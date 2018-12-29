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İHA'nın haberine göre, Erzurum’da ilk kez bir konser düzenleyen Aleyna Tilki'nin hayranları alışveriş merkezinde izdihama neden oldu. Yaklaşık 45 dakika sahnede kalan Aleyna Tilki, zaman zaman kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla da sohbet etti. Tilki, şarkıları ve dansı ile kendisine hayran bıraktı.