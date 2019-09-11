Genç ve başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan güzel şarkıcı, ilk olarak mağazaları uzun süre dolaşıp alışveriş yaptı.

Konserler sonrasında bir süre tatil yapacağını söyleyen Aleyna Tilki, konser takvimi için ise net bir bilgi vermedi.

Tilki, konser takvimi ile ilgili, "Konserlerimiz devam edecek elbette fakat benim tarihler konusunda net bir bilgim yok. Arkadaşlar konser takvimini belirleyip bir gün öncesinden bana, 'Aleyna şu saatte, şurada konserimiz var. Sabah şu saatte uçağımız var' şeklinde bilgi veriyorlar. Yani konser takvimimi en doğru ve net şekilde ekibim biliyor" açıklamasında bulundu.