Bir süredir yeni albüm çalışmaları için Amerika'da olan Aleyna Tilki, geride bıraktığımız günlerde İstanbul'a dönmüştü.

Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Tilki, son günlerde sıklıkla seslendirdiği Ayben'in 'Yol Ver' isimli rap şarkısını seslendirdi. Genç şarkıcı, rap yaptığı anlarda dansı ile de dikkat çekti.

"HER ŞEY GERÇEK ÜSTÜ!"

Kalça şovlarıyla herkesi şaşırtan Tilki, konserden çekilen anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tilki, o anları sosyal medya hesabından, "Müzik bizi kurtaracak... En sevdiğim şarkı,en favori insanımın kaleminden. Onu çok seviyorum. Ayben çok büyük bir ruh, çok güzel bir insan ve çok güçlü. Her şey gerçek üstü, bizi gerçeğe ulaştıracak tek şey de müzik..." notuyla takipçileriyle paylaştı.

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Bayram tatilini Bodrum’da geçiren Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde denizin ve güneşin keyfini çıkarmıştı. Yeşil bikinisiyle dikkat çeken Aleyna Tilki, meraklı bakışları üzerinde toplamıştı. Aldığı kilolarla dikkat çeken Tilki, hayranları ile bol bol fotoğraf çekmişti.