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Haberler Magazin Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan saplantılı hayranı hakim karşısına çıktı - Magazin haberleri
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Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan saplantılı hayranı hakim karşısına çıktı

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak giren ve dairenin önünde bekleyen hayranının, 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Genç şarkıcı ile sosyal medya üzerinden 1 buçuk yıl boyunca konuştuklarını öne süren sanık, "Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Olay günü de kendisiyle yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim" dedi

Aleyna Tilki'nin evine girmeye çalışan saplantılı hayranı hakim karşısına çıktı - Magazin haberleri
Evine girmeye çalışan saplantılı hayran hakim karşısına çıktı
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İHA

Şarkıcı Aleyna Tilki’nin Üsküdar’da ikamet ettiği siteye 29 Aralık 2021 tarihinde izinsiz şekilde dikenli tellerden atlayarak giren saplantılı hayranı Muhammed Erkam A.(25), “kişilerin huzur ve sükununu bozma” ve “konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından 4 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı.

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammed Erkam A. katılırken, müşteki Aleyna Tilki ve avukatı gelmedi.

Duruşmada savunma yapan sanık, “Pişmanım. Tellerden aşarak girdim, güvenlikler görmedi. Daha önceden güvenlikten geçmiştim, Aleyna beni tanımadığını söylemişti. Herhangi bir hastalığım yok” dedi. Aleyna Tilki ile daha önceden tanıştıklarını öne süren sanık, “Instagram'dan tanıştık, konuşmaya başladık” diye konuştu.

"KENDİSİYLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞEBİLMEK İÇİN EVİNE GİTMİŞTİM"

Sanık devamında, “Aleyna Tilki ile konuşmamız yaklaşık 1 buçuk yıl devam etti. Beni yetenekli bulduğu için piyasaya sürmeye çalıştı. Konuşmayı ben kestim. Hatta benden çiçek istediği için de kendisine 3 defa çiçek gönderdim. Bunlardan birini kabul edip, diğerlerini etmemişti. Hatta bana ‘Artık göndermene gerek yok’ dedi. Olay tarihinde kendisiyle yüz yüze görüşebilmek için evine gitmiştim. Ancak onu tanıdığıma kapıdaki güvenlikler ikna olmadığı için dikenli tellerin bulunduğu duvardan geçerek siteye girmem gerekti. Sonra binayı buldum ben, oturdukları yerde ışıkların yandığını görünce kapıyı çaldım. Kapı açılmayınca emin olmak için karşı dairenin kapısını çalıp, Aleyna Tilki’nin nerede oturduğunu sordum. O da karşı daireyi gösterdi ve şüphelenerek güvenliklere haber vermiş” ifadelerini kullandı.


"OLAY TARİHİNDEN SONRA TELEFONUMU KIRIP, ATTIM"

Daha sonra müştekinin kapısını yeniden çaldığını anlatan sanık, “İçeriden seslerini duydum. Ancak kapıyı açmaya çalışmadım. Kapı açılmadığı için de içeri girmem söz konusu değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca telefondaki yazışmaları sizlere sunamıyorum çünkü telefonuma erişim sağlayabildikleri için bu yazışmaları silebiliyorlar. Bu sebeple olay tarihinden sonra telefonumu kırıp, attım. O tarihten beri telefon kullanmıyorum. Aleyna Tilki ile ilişkimizi olduğunu ilk başta söylemek istememiştim. Bu nedenle ‘Hayranıyım’ diye ifade vermiştim” şeklinde konuştu.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Muhammed Erkam A.’nın herhangi bir rahatsızlığının olup olmadığını tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve rapor aldırılmasına karar verdi.


İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Muhammed Erkam A.’nın, Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ile birlikte ikamet ettiği siteye dikenli tellerden atlayarak girdiği, Tilki’nin oturduğu dairenin önünde beklediği sırada uyuyakaldığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlatılıyor.

İddianamede sanığın, “Kişilerin huzur ve sükununu bozma” ve “Konut dokunulmazlığının ihlali” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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